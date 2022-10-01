FATİH'TEKİ KADIN MÜZİK ÖĞRETMENİ CİNAYETİ 18 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

FATİH'TEKİ KADIN MÜZİK ÖĞRETMENİ CİNAYETİ 18 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

01.10.2022 11:38

FATİH'te 18 yıl önce iki çocuğunun gözü önünde tabancayla vurularak öldürülen Müzik Öğretmeni Arzu Nihal Çelik cinayeti aydınlandı.

FATİH'te 18 yıl önce iki çocuğunun gözü önünde tabancayla vurularak öldürülen Müzik Öğretmeni Arzu Nihal Çelik cinayeti aydınlandı. Samsun'da polise giden Erkan C.(52) yıllar önce işlediği cinayeti vicdan azabı çektiğini söyleyerek itiraf etti. Şüpheli, olayı talihsiz kadının kocasının azmettirmesiyle işlediğini söyledi. Eşini öldürttüğü iddia edilen Şerafettin Ç.'nin 2019 yılında öldüğü tespit edildi. Yetkililer olayla ilgili bir kişinin daha arandığını söylediler.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Fatih Fındıkzade Ördek Kasap Mahallesi Karakeçili Sokakta 5 Mayıs 2004 tarihinde meydana gelen olayda bir okulda müzik öğretmenliği yapan Arzu Nihal Çelik, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Sabah erken saatlerde kapıyı çalan saldırganlar, okula gitmeye hazırlanan 12 ve 6 yaşlarındaki kızlarının gözü önünde tabancayla ateş ettikleri Arzu Nihal Çelik'i öldürdükten sonra yaya olarak kaçmışlardı.

KOCA DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından o tarihte olayla ilgili başlatılan çalışmada Arzu Nihal Çelik'in eşi Şerafettin Ç.'nin olaydan bir gün önce Ankara'ya gittiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda Şerafettin Ç.'nin 1998 yılında ele geçen 212 kilo 665 gram eroinle ilgili 2003'te gözaltına alındığı, bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. Cinayetle ilgili bilgisine başvurulan Şerafettin Ç. serbest bırakıldı, tetikçiler ise yakalanamadı.

İKİ YIL SONRA BİR KEZ DAHA YAKALANDI

Soruşturmayı sürdüren polis ortadan kaybolan Şerafettin Ç.'yi olaydan iki yıl sonra bir kez daha gözaltına aldı. Lüks bir otomobilin içinde yakalanan şüphelinin üzerinden Glock marka ruhsatsız tabanca, iki çelik yelek, bölücü örgüte ait bazı dokümanlar bulundu. Bir süre cezaevinde kalan şüpheli daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere yine serbest kaldı.

KATİL VİCDAN AZABI ÇEKİP POLİSE BAŞVURDU

Fatih'te işlenen cinayetin üzerindeki esrar perdesi ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Erkan C.'nin ifadesinden sonra aydınlandı. Şüpheli yıllar önce işlediği cinayet nedeniyle vicdan azabı çektiğini söyleyerek Cinayeti Ben işledim. dedi.

KOCASININ AZMETTİRMESİYLE YAPTIK

Poliste ifade veren Erkan C., olayı Arzu Nihal Çelik'in eşinin azmettirmesi sonucu yaptığını söyledi. Şüpheli Yanımdaki C.Ö. adlı kişi ile eve gittik. Kadın kapıyı açtığında bir el ateş ettim. Daha sonra yanımdaki C.Ö.'de silahı alarak o da bir el ateş etti. Sonra oradan kaçtık. Yıllardır vicdan azabı çekiyorum dedi. Şüphelini ifadesinde Şerafettin Ç.'nin eşini neden öldürtmek istediğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

KOCA 2019 YILINDA ÖLMÜŞ

İstanbul'a getirilen şüpheli Erkan C. cinayetle ilgili sorgulandı. Şüphelinin azmettirici olarak işaret ettiği Şerafettin Ç.'nin 2019 yılında öldüğü tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili C.Ö. adlı kişinin arandığı belirtildi.

YORUMLAR
500
18 yıl önce müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'i öldüren katil, 'Vicdan azabı çekiyorum' diyerek teslim oldu 18 yıl önce müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'i öldüren katil, 'Vicdan azabı çekiyorum' diyerek teslim oldu Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor - Ankaraspor: 0-1 Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor - Ankaraspor: 0-1 Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk: 'Ekran bağımlılığına karşı dünya büyük mücadele veriyor' Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk: 'Ekran bağımlılığına karşı dünya büyük mücadele veriyor'
Kaynak: DHA

Samsun, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TEKİ KADIN MÜZİK ÖĞRETMENİ CİNAYETİ 18 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:29 Bağdat Caddesi'nde parti otobüsüyle gezen Muharrem İnce'ye polis engeli! İnce, "Evrak vermiyorum, istediğim zaman geçerim" diyerek isyan etti
17:15 Beşiktaş'ta sözleşme krizi sona erdi! Ersin Destanoğlu ile 4 yıllık yeni mukavele imzalandı
17:04 Antalya'da termometreler, ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü
16:41 Londra derbisinde zafer Arsenal'in! Tottenham'ı 3 golle deviren Topçular, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
16:39 Seyircilere el salladı, dans etti! Tesla'nın ürettiği insansı robot Optimus, dünyaya tanıtıldı
16:17 Yeni stadına "Ayasofya" adını veren Yunanistan takımı AEK Atina, açılışta 19 Mayıs'ı "Pontus soykırımı" olarak tanıyan şarkıcıya kemençe çaldırdı
16:14 Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum
16:11 Yapımcıyla anlaşmayan Bülent Ersoy, iptal olan konserini Osmanlıca kelimeler kullanarak açıkladı
15:45 Kendilerini kargo çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, 80 yaşındaki kadına 3 milyon liralık senet imzalattılar
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşları sözleri: Yılbaşında tüm kayıpları telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 17:43:54. #1.11#
SON DAKİKA: FATİH'TEKİ KADIN MÜZİK ÖĞRETMENİ CİNAYETİ 18 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement