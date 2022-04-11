Son dakika! Fatih ve Bağcılar'da kaçak tütün operasyonu (2) - Son Dakika
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Son dakika! Fatih ve Bağcılar'da kaçak tütün operasyonu (2)

11.04.2022 14:05
Son dakika! Fatih ve Bağcılar'da kaçak tütün operasyonu (2)

Edinilen son dakika haberine göre Fatih ve Bağcılar'da hediyelik eşya ve oyuncak deposu izlenimi verilen iş yerlerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Fatih ve Bağcılar'da hediyelik eşya ve oyuncak deposu izlenimi verilen iş yerlerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütün ve tütün mamullerinin piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart ve 04 Nisan tarihleri arasında Fatih ve Bağcılar'da hediyelik eşya ve oyuncak satışı yapıldığı izlenimi verilen dükkanlarda kaçak sigara, puro ve tütün mamullerinin satışı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin depoların duvarlarını kırarak kendilerine zula olarak tabir edilen gizli geçitler yaptıkları ve kaçak mamullerin piyasaya sürülmek üzere buralarda sakladıklarını tespit etti. Ekiplerce baskın düzenlenen dükkan ve depolarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olduğu tahmin edilen, 13 bin 383 paket kaçak sigara, 24 bin 360 paket elektronik sigara tütünü,  71 bin 794 adet kaçak puro, 3 bin 870 paket sigara tütünü, 12 bin 400 paket pipo tütünü, 74 bin 410 paket rulo etiketi, 608 adet elektronik sigara ve nargile makinesi, 616 bin yaprak sigara kağıdı, 65 bin 700 adet sigara filtresi,  52 bin 500 adet boş puro kutusu, 600 adet elektronik sigara aparatı ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 şüpheli tutuklandı. Operasyon anları kameralarca görüntülendi.


Son dakika! Fatih ve Bağcılar'da kaçak tütün operasyonu (2)
Son dakika! Fatih ve Bağcılar'da kaçak tütün operasyonu (2)
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Fatih ve Bağcılar'da kaçak tütün operasyonu (2) - Son Dakika


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