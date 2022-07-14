Son dakika haber... Fayton gezisinde faciaya ramak kaldı: 2'si çocuk 5 kişi ölümden döndü - Son Dakika
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Son dakika haber... Fayton gezisinde faciaya ramak kaldı: 2'si çocuk 5 kişi ölümden döndü

14.07.2022 00:21

Son dakika 3. sayfa haberi: Fayton gezisinde faciaya ramak kaldı: 2'si çocuk 5 kişi ölümden döndü Karaman'da bindikleri faytonla gezmeye çıkan 2'si çocuk 4 kişi, sürücünün ürken atı durduramaması üzerine ölümden döndü.

Fayton gezisinde faciaya ramak kaldı: 2'si çocuk 5 kişi ölümden döndü

KARAMAN - Karaman'da bindikleri faytonla gezmeye çıkan 2'si çocuk 4 kişi, sürücünün ürken atı durduramaması üzerine ölümden döndü. Yaklaşık 2 kilometre boyunca kaza yapmadan ilerleyen fayton, tekerinin yerinden çıkması üzerine durabildi.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2'si çocuk 4 kişi, Abidin Y.'nin kullandığı faytona binerek gezmeye çıktı. Fayton Atatürk Parkı'na geldiğinde bir anda at ürkerek hızla caddede koşmaya başladı. Sürücü Abidin Y., dört nala koşan atı ne yapsa da bir türlü durduramadı. Faytondaki kadınların yardım çığlığını duyan motorize trafik ekibi de peşlerine takıldı. Trafikte tehlikeli bir şekilde ilerleyen fayton, Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde kavşaktan döndüğü esnada sol arka tekerinin yerinden çıkması üzerine durdu. Korkulu anların yaşandığı olayda faytonda bulunan kadınlardan Emine Ö., fenalık geçirerek olduğu yere bayıldı. Emine Ö, çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fayton sürücüsü ile diğer yolcularında yaşananlardan bir hayli korktukları gözlendi.

Polis ekiplerine yaşadıklarını anlatan fayton sürücüsü Abidin Y., "Bir yere çarpmadan buraya kadar geldik. Allah korudu bizleri. Yoksa bir arabaya çarpsak parçalanırdık. Büyük bir kaza atlattık" dedi.

Torunlarına sarılan kadınsa yaşadıkları korkuyu uzun süre üzerinden atamadı. Sahibi tarafından bağlı olduğu faytondan çıkarılan at ise götürüldü. Korkudan bayılan Emine Ö.'de yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Faytonun araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yaklaşık 2 kilometre kaza yapmadan ilerlemesi herkesi şaşırttı.

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Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Fayton gezisinde faciaya ramak kaldı: 2'si çocuk 5 kişi ölümden döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Fayton gezisinde faciaya ramak kaldı: 2'si çocuk 5 kişi ölümden döndü - Son Dakika
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