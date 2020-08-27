Son dakika haber: Feci kaza ! ... Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

İran'ın İsfahan eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İran'ın İsfahan eyaletinde yerel saatle 04.11'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi yaptığı açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Kazanın yaşandığı Burcen-Mubareke otoyoluna sağlık ekiplerinin gönderildiğini belirten Halidi, kazanın nedeninin incelendiğini aktardı. Kaza sonucu iki araçta da büyük hasar meydana geldi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)