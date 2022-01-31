Feci kazada ölen sürücü eğitmeni için tören - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Demirkol için Sefaköy Kazım Bektaşoğlu Camii'nde tören düzenlendi.

Küçükçekmece Atakent 4. Cadde üzerinde dün meydana gelen kazada sürücü eğitmeni Kader Demirkol hayatını kaybetti. Kader Demirkol'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından oğlu Berke Demirkol ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenaze Sefaköy Kazım Bektaşoğlu Camii'ne getirildi. Kader Demirkol için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Demirkol'un ailesi, yakınları ve çok sayıda iş arkadaşı katıldı. Cenazede Demirkol'un tabutu başında gözyaşı döken eşi ayakta durmakta zorlandı. Kader Demirkol için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Kader Demirkol, memleketi Kırklareli Pınarhisar'da toprağa verilecek.