Son dakika haber! Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber! Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

26.04.2022 01:34
Son dakika haber! Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika 3. sayfa haberi: Malatya'da 5 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'da 5 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M .K. idaresindeki 44 KL 060 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 YA 5653 plakalı araç Göçer Sokak'ta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile T.B., B.K. ve K.Ö. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci kazanın görüntüleri ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde süratli olan araçların çarpışmanın şiddeti ile savruldukları görülüyor. - MALATYA

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Malatya'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı Malatya'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeşilyurt, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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