Son dakika haber! Fed faizleri yüzde 0.00-0.25'de sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faizlerin yüzde 0.00-0.25'de sabit tutulmasına oybirliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Fed açıklamasında, sürmekte oman coronavirüs salgınının, olağanüstü insani ve ekonomik zorluklar yaratmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

FOMC açıklamasında ayrıca, ekonomik aktivite ve istihdamda canlanmaya karşın, bu iki önemli verinin de Covid-19 pandemisi öncesi düzeylerinin çok altında kalmaya devam ettiği vurgulandı.Açıklamada, düşük talep ve petrol fiyatlarındaki önemli düşüşlerin, tüketici enflasyonunu düşük düzeylerde tuttuğuna da dikkat çekildi.İyileşmenin önemli ölçüde virüsteki gelişmelere bağlı olacağına dikkat çekilen açıklamada, sürmekte olan "halk sağlığı krizi"nin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği uyarısı da yapıldı.