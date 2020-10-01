ABD Merkez Bankası (Fed) Minneapolis Başkanı Neel Kashkari, ABD ekonomisinin pandemi öncesindeki normal koşullarına dönebilmesinin önkoşulunun "etkili bir Covid-19 aşısı" olduğunu vurguladı.

Virüsün son haftalardaki yayılmasının "çok kaygı verici" olduğunu vurgulayan Kashkari, Covid-19 pandemisi ne kadar uzun sürerse, bankaların da o kadar çok risk altında kalacağı uyarısı da yaptı.