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Felç geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

Felç geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti

12.02.2022 13:55

Felç geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti Samsun'da ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı.

Felç geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, baygınlık şikayetiyle Terme Devlet Hastanesi'ne gelen 47 yaşındaki Meryem K.'nın burada yapılan tetkikler sonucu felç geçirdiği tespit edildi. Durumu ağır olan hasta için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ambulans helikoptere yetiştirilen hasta, helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Felç geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti
Felç geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti
Felç geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti

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Devlet Hastanesi, Ambulans, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Felç geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Felç geçiren hastaya ambulans helikopter yetişti - Son Dakika
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