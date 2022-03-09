'FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ'NDE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLEN 47 KADIN SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika
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'FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ'NDE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLEN 47 KADIN SERBEST BIRAKILDI

09.03.2022 11:50
'FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ'NDE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLEN 47 KADIN SERBEST BIRAKILDI

BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'nde çıkan arbedede polise direndikleri iddiasıyla polis merkezine götürülen 47 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'nde çıkan arbedede polise direndikleri iddiasıyla polis merkezine  götürülen 47 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nda bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü' için binlerce kadın saat 19.00'da toplandı. İstanbul Valiliği, önceki gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı. Akşam saatlerinde kadınlar, Sıraselviler Caddesi ve Beyoğlu'nun farklı noktalarına geldi. Sıraselviler Caddesi'nde toplanan kadınlar, uzun süre Taksim'e yürümeye çalıştı ancak polis kadınların yürümesine izin vermedi. Meydana girmekte direten kadınlar ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, dağıtmak için biber gazıyla gruba müdahale etti. Polise direndikleri iddiasıyla polis merkezine götürülen 47 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


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Dünya Kadınlar Günü, Feminist, Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ'NDE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLEN 47 KADIN SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ'NDE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLEN 47 KADIN SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika
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