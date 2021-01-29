Son dakika haber... Fener Rum Patriği Bartholomeos Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Fener Rum Patriği Bartholomeos, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kovid-19 aşısı oldu.
80 yaşındaki Bartholomeos'a, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesinde CoronaVac aşısı yapıldı.
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Bartholomeos'un aşı yaptırmasına ilişkin Twitter hesabından, "İstanbul Tıp Fakültesine gelerek koronavirüs aşısı yaptıran ve topluma örnek olan Ortodoksların ruhani lideri İstanbul Fener-Rum Patriği Sayın Bartholomeos'a teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.
Prof. Dr. Tükek, paylaşımında Bartholomeos'un aşı yaptırmaya gittiğinde beraber çekildikleri fotoğraflara da yer verdi.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre 80 yaş üzeri vatandaşlara aşı yapılmasına 25 Ocak'ta başlanmıştı.
Kaynak: AA
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