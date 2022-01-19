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Fenerbahçe 2 maç sonra kazandı - Son Dakika

Fenerbahçe 2 maç sonra kazandı

19.01.2022 22:06
Fenerbahçe 2 maç sonra kazandı

- Spor Toto Süper Lig'de Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe ligde iki maçın ardından galibiyetle tanıştı.

- Spor Toto Süper Lig'de Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe ligde iki maçın ardından galibiyetle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Altay'ı 2-1 mağlup ederek ligde iki maçın ardından galibiyetle tanıştı. Müsabakanın 14. dakikasında Altay, Ahmed Rayan'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 37. dakikada sarı-lacivertli ekip İrfan Can Kahveci ile beraberliği yakaladı. İkinci yarı 71. dakikada sahneye çıkan Serdar Dursun, takımını 2-1 öne geçirirken galibiyet golünü de kaydetmiş oldu. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle iki maçın ardından kazanırken, ligin 20. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olmuş, 21. haftasında ise Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe 2 maç sonra kazandı
Fenerbahçe 2 maç sonra kazandı

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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