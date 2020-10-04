Son dakika haber! Fenerbahçe, Ademi'yi açıkladı
Son dakika haberler: Fenerbahçe Kulübü, Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:46 - Kaynak: DHA
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