Son dakika haber | Fenerbahçe Beko'da teknik kadrodan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
07.04.2021 16:59
Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda teknik kadrodan bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda teknik kadrodan bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testlerinde teknik kadrodan bir ismin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncuların, teknik ekibin ve personelin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde ise tüm sonuçların negatif çıktığı aktarıldı.
Sonucu pozitif olan teknik ekip çalışanının izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
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