Son dakika haber | Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika haber | Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

11.01.2021 23:13
Son dakika haber | Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın oyuncularına, teknik ekibine ve personeline Kovid-19 testi uygulandığı ve bir kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, klinik şikayeti bulunmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe, basketbol, Erkek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Barcelona, Real Madrid ile oynayacağı 'El Clasico'ya özel forma ile çıkacak "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü önce otomobile ardından yayalara çarptı: 4 yaralı Son Dakika: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem! İstikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta yapılacak Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Meteoroloji tek tek uyardı! 10 ilde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası
Zamalek, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için yaptığı ilk teklifi kabul etmedi Zamalek, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için yaptığı ilk teklifi kabul etmedi         
23:16
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza         
22:13
Rusya'da askeri konvoyun arasına dalan kamyon dehşet saçtı: 4 ölü, 45 yaralı Rusya'da askeri konvoyun arasına dalan kamyon dehşet saçtı: 4 ölü, 45 yaralı         
21:45
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi         
21:06
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı         
20:19
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak         
19:33
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
Türkiye'de Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk mRNA aşısının yazın kullanıma sunulması planlanıyor Türkiye'de Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk mRNA aşısının yazın kullanıma sunulması planlanıyor         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 23:28:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei