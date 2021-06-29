Son dakika haber... Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcu Achille Polonara'yı transfer etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İtalyan forvet Achille Polonara'yı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezonu İspanya'nın Baskonia takımında geçiren Polonara ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce Teramo, Varese, Reggio Emilia ve Sassari'de de oynayan 29 yaşındaki oyuncu, İtalya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.
Kaynak: AA
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