Son dakika haber... Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal ile anlaştığını açıkladı

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi konusunda İngiltere'nin Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır." denildi.