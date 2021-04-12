Son dakika haber: Fenerbahçe'nin milli kürekçisi Onat Kazaklı, olimpiyat kotası almanın gururunu yaşıyor Açıklaması

İtalya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde erkekler tek çiftede olimpiyat kotası alan Fenerbahçe Kulübünün milli kürekçisi Onat Kazaklı, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Onat Kazaklı, olimpiyatlarda yarışacak olmaktan dolayı gururlu olduğunu belirterek, "Benim için bu çocukluk hayaliydi. 17 yaşında Gençlik Olimpiyatları'na katılmıştım. Oraya katıldıktan sonra da bu organizasyonun büyükler için olanına da katılmam gerekiyor diye kendime hedef koydum. Tam 11 senedir bunun için çalışıyordum. Başardığım için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun bir hazırlık sürecinin ardından mutlu sona ulaştığını aktaran milli kürekçi, "Özellikle son iki senedir çok yoğun çalışıyoruz. Normal şartlarda olimpiyatlar ve kota yarışları geçen sene olacaktı fakat salgın nedeniyle her şey ertelendi. Belki de bu seneye kalması benim için daha iyi oldu. Bir sene daha fazla hazırlandım. O dönemi de iyi geçirdim ve mutlu sona ulaştık." şeklinde konuştu.

Olimpiyatlara katılabilmenin her sporcunun hayalini süslediğini kaydeden Onat Kazaklı, "İlk adım olan katılmayı, kota almayı başardık. Şimdi önümüzde madalya almak için 3-4 ay gibi zaman zarfımız var. Antrenörlerimle de bu konuda konuştuk ve onlar da sıkı bir antrenman programının beni beklediğini söyledi. Şimdi madalya için çalışmalarım başlıyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün Türk sporuna ve sporcusuna yaptığı katkının çok önemli olduğuna işaret eden Onat Kazaklı, "Kulübümüz olmasaydı bunu başarmam söz konusu değildi. Sadece bana değil, Türk sporuna sağladığı imkanlar tartışılamaz. Kürek branşı da zaten en güçlü olduğumuz branşlardan biri. Şunu çok rahat şekilde söyleyebilirim ki yurt dışında çok fazla yarışa gittim, çok fazla yer gördüm. Yurt dışında Fenerbahçe Kürek Şubesi gibi tesisi olan kulüp yok, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Milli takım bazında büyük tesisleri olan ülkeler var ama bir kulüp olarak böyle büyük tesisi, böyle iyi imkanları olan kulüp görmedim. Yılın 365 günü antrenman yapacak imkanımız var. İyi antrenörler, iyi yöneticilerimiz var ve hepsine çok teşekkür ederim." yorumunu yaptı.