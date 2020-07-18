Son dakika haber | Fenerbahçe, yarın derbide Beşiktaş'a konuk olacak - Son Dakika

Son dakika haber | Fenerbahçe, yarın derbide Beşiktaş'a konuk olacak

Son dakika haberlerine göre Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasındaki derbide yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasındaki derbide yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

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Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamayan sarı-lacivertliler, istediği gibi geçiremediği sezonda taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor.

Fenerbahçe, derbi mücadelesi öncesinde 50 puanla 7. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek.

5 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde forma giyip sarı kart görmeleri durumunda son hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı olacak.

Stoperler yeniden bir araya geliyor

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde stoperlerinden faydalanabilecek.

Sezon başından beri bu pozisyonda büyük sorun yaşayan ve istikrarı bir türlü yakalayamayan sarı-lacivertliler, derbi müsabakasında 2 stoperini de oynatabilecek.

Fenerbahçe'de cezasını atlatan Serdar Aziz 2 maçın ardından formasına kavuşacak.

Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Simon Falette'in de siyah-beyazlılar karşısında oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe, böylece kadrosunda bulunan 2 stoperini de derbi mücadelesinde yan yana oynatabilecek.

Muhtemel kadro

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş derbisinde şu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci (Jailson), Ozan Tufan, Deniz Türüç, Garry Rodrigues (Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muric.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:43 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Fenerbahçe, yarın derbide Beşiktaş'a konuk olacak - Son Dakika Spor
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