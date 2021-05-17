Son dakika haber: Fethi Pekin: "Davanın hızlı bir şekilde ilerleyeceğini öngörüyorum"

Futbolda sözde şike soruşturmasında 20. celsede ilk gün sona ererken, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, davanın hızlı bir şekilde ilerleyeceğini öngördüklerini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada 20'nci celse sona erdi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin yaptığı açıklamada, 20. celsenin sonuçlandığını ifade ederek, "Bu sabah başlayan 20. celsenin birinci günü sonuçlandı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşın bazı sanıkların ve müdafilerin savunmaları istendi. Sanıkların 10-15 tanesinin savunması bitti, bazı katılmayanlar da vardı. Heyet, programladığı gibi gidiyor. Bugün kısa sürdü çünkü bu ilk programladığı günkü sanıkların tamamı bitti. Hızlı bir şekilde ilerleyeceğini öngörüyorum" dedi.

Naim Karakaya: "Son sözlerle beraber hükme ulaşacağımızı ümit ediyorum"

Fenerbahçe Kulüp Avukatı Naim Karakaya ise, "Mahkeme bir planlama yapmıştı. Bu planlamada hangi sanığı hangi gün dinleyeceğine ilişkin bir çizelge belirlemişti. Bu çizelgeye uygun olarak bugün sanıkların sorgularını yani son savunmalarını tamamladı. Biz de kulüp avukatları olarak 37 sayfalık davanın esasına dair iddialarımızı ve savcının esasa dair mütalaasına ilişkin görüşlerimizi bildirmiştik. 4 Haziran'a kadar her gün planlanan kişilerle savunma alarak devam edecek gibi gözüküyor. Sanık savunmalarından sonra kulüp olarak biz de yazılı verdiğimiz savunmanın sözlü açıklamasını yapacağız. Son sözlerle beraber hükme ulaşacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL