Son dakika haber! Fethiye'de evlerin arasındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlerin arasında kalan otluk alanda yangın çıktı.

Foça Mahallesi 1029 Sokak'ta boş arazideki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yakında evi olan bir vatandaş, alevlere kendi imkanıyla müdahale etti.

Kısa sürede büyüyen yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.