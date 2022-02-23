Son dakika haber! Fethiye'de kaçak içki ve makaron operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber! Fethiye'de kaçak içki ve makaron operasyonu

23.02.2022 11:42
Son dakika haber! Fethiye'de kaçak içki ve makaron operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda 290 şişe kaçak içki ve 2 bin 400 makaron ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda 290 şişe kaçak içki ve 2 bin 400 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla KOM Şube Müdürlüğü Koordinesinde, Fethiye KOM Grup Amirliğince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon başlattı. İlçede ekiplerin yaptıkları saha çalışmasında N.Ö'nün sahte içki ve doldurulmuş Makaron temin edip sattığı yönünde bilgi aldı. Polis ekipleri yaptığı operasyonda 290 şişe çeşitli cins ve markalarda sahte bandrollü ve bandrolsüz sahte içki ve 2 bin 400 adet sarılı Makaron ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından malzemelere el konulurken, N.Ö'nün sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Son dakika haber! Fethiye'de kaçak içki ve makaron operasyonu

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Kaçak İçki, Makaron, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Fethiye'de kaçak içki ve makaron operasyonu - Son Dakika


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