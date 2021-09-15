Son dakika haber: Fethiye'de lüks motor yatta çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motor yatta çıkan yangın söndürüldü.
Göcek Koyu açıklarındaki lüks motor yatta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken motor yatta hasar oluştu.
Motor yat, KIYEM-5 can kurtarma botuyla Göcek D-Marin'e çekildi.
Kaynak: AA
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