Son dakika haber: Fethiye'de paraşüt kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Fethiye'de paraşüt kazası: 1 yaralı

13.10.2022 14:37
Son dakika haber: Fethiye'de paraşüt kazası: 1 yaralı

Son dakika haberler: Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşütle atlayış gerçekleştiren ve yere düşen İngiliz uyruklu turist Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşütle atlayış gerçekleştiren ve yere düşen İngiliz uyruklu turist Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İngiltere uyruklu A.G.B. Ölüdeniz Mahallesi Babadağ Pisti'nden 1800 metre pistinden tek olarak atlayış gerçekleştirdi. İngiliz uyruklu A.G.B. bir süre boş araziye düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye JAK timleri sevk edildi. Yaralı turist JAK timleri tarafından bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Fethiye Devlet Hastanesi2ne kaldırılan yaralı turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Fethiye, turist, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Fethiye'de paraşüt kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Fethiye'de paraşüt kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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