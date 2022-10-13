Edinilen bilgiye göre, İngiltere uyruklu A.G.B. Ölüdeniz Mahallesi Babadağ Pisti'nden 1800 metre pistinden tek olarak atlayış gerçekleştirdi. İngiliz uyruklu A.G.B. bir süre boş araziye düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye JAK timleri sevk edildi. Yaralı turist JAK timleri tarafından bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Fethiye Devlet Hastanesi2ne kaldırılan yaralı turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiye, turist, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Fethiye'de paraşüt kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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