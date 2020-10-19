Son dakika haber: Fethiye'de sel suları, denizin rengini değiştirdi - Son Dakika

Son dakika haber: Fethiye'de sel suları, denizin rengini değiştirdi
19.10.2020 18:10
Son dakika gündem haberine göre MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sağanakla oluşan sel suları, Mut Deresi'ne karışarak denize ulaştı.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sağanakla oluşan sel suları, Mut Deresi'ne karışarak denize ulaştı. Denizin rengi kahverengiye döndü.
Muğla'nın turizm ilçelerinden Fethiye'de öğleden sonra başlayan kısa süreli sağanak sele yol açtı. Yüksek kesimlerden gelen ve Mut Deresi ile denize ulaşan sel suları, Çalış Plajı ve çevresinde denizin rengini değiştirdi. Çamurlu sel suları nedeniyle deniz, kahverengiye döndü. İlçede aralıklarla yağmur devam ederken meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.
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