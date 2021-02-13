Fethiye'de tersaneden yükselen duman itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tersanede işçiler tarafından yakılan ateşin dumanı itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.
Karagözler Mahallesi'ndeki tersaneden duman yükseldiğini görenler, "tekne yangını" ihbarında bulunarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, işçilerin tahta parçası ve işe yaramayan malzemeleri yaktığını belirledi.
Ateş, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaynak: AA
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