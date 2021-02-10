Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Racub, bir sonraki Filistin hükümetinin, ulusal birlik hükümeti olacağını ve bölünmüşlüğün kalıntılarını sona erdirmenin görevleri arasında bulunacağını bildirdi.

Racub, Filistinli grupların Mısır'ın başkenti Kahire'de toplantılarının sona ermesinin ardından Filistin resmi televizyonuna yaptığı açıklamada, "Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlük meselesinin kalıntıları hususunda bir komite oluşturulması ve bu komitenin hazırladığı raporu Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunması konusunda mutabık kaldık." dedi.

Abbas'ın da raporu seçilen hükümete sevk edeceğini kaydeden Racub, "Seçilen hükümet tüm Filistinliler için ulusal birlik hükümeti olacak. Ayrıca adalet ve eşitlik mantığına dayalı olarak, işlevsel, idari veya yasal yönden tüm kalıntıları sona erdirme sorumluluğu taşıyacak." şeklinde konuştu.

Filistinli grupların Kahire'de anlaşmaya varmasının, ulusal ortaklığın hayata geçirilmesi ve bölünmenin bitirilerek birliğin sağlanması yolunda atılan ilk adım olduğuna işaret eden Racub, "Bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve faşist hükümeti için hüzünlü bir gün. Halkımız sevinmeli." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Filistinli gruplar, seçimlerle ilgili özel mahkeme kurulması konusu da dahil seçimlerle ilgili anlaşmaya vardı.

Gruplardan toplantı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, seçimlerle ilgili üzerinde anlaşmaya varılan maddeler şöyle sıralandı:

"Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Ocak 2021 tarihinde yayınladığı başkanlık kararnamesine göre önce Yasama Konseyi seçimleri ve ardından devlet başkanlığı seçimleri yapılacak ve daha sonra da mümkün olan yerlerde seçimlerle, mümkün olmayan yerlerde ise mutabakatla Ulusal Konsey oluşumu tamamlanacak. Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) harekete geçirmek, geliştirmek ve ulusal direniş programını güçlendirmek amacıyla mart ayında Kahire'de Ulusal Konsey Başkanlığı ve Merkez Seçim Komitesinin huzurunda yeni Ulusal Konsey'in oluşumunun tamamlanacağı temeller ve mekanizmalar üzerinde mutabakata varacak bir toplantı yapacak."