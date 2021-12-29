Fetih Vakfı İdlib'de yetim çocuklara kışlık kıyafet dağıttı - Son Dakika

Fetih Vakfı ile Bursa İnegöllü hayırsever iş adamları, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde "Kış Üşütür Kardeşlik Isıtır" sloganı adı altında 4 bin yetim çocuğa kıyafet ulaştırdı.

Fetih Vakfı ve gönüllü iş adamları, Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek derme çatma çadırlara ve çeşitli yetimhanelere yerleşen yetimlere, 20 bin parçadan oluşan atkı, bere, eldiven, mont ve bottan oluşan kışlık kıyafet dağıttı.

Fetih Vakfı Başkanı Yılmaz Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de kış aylarının zor şartlar altında geçtiğini, bu kapsamda insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bulat, başlattıkları kış yardımı kampanyasında atkı, bere, eldiven, mont ve bottan oluşan yardım malzemelerinden, 4 bin yetimin faydalandığını vurguladı.

Fetih Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda, barınma ve sağlık gibi birçok alanda yardım faaliyeti yürütüyor.