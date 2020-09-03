Son dakika haber! FETÖ'den aranan eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı
Son dakika haberlerine göre İstanbul'da yürütülen Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı öğrenilen kapatılan askeri okul öğrencisi bir kişi Samsun'da gözaltına alındı.
İstanbul'da yürütülen Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı öğrenilen kapatılan askeri okul öğrencisi bir kişi Samsun'da gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan B.Ö., Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan B.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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