Son dakika haber! FETÖ'den gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

MERSİN merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, cezaevindeki FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine yardım ettikleri tespit edilip gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanırken 1'i ABD'li 7 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevindeki örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edilen 1'i ABD'li 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Mersin, Balıkesir ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda F.T, H.T., H.Ç., L.C., M.Ö., M.M.Ş., M.M.A., M. Ş., İ.A., O.A.G., B.U.K. ve V.K. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 adet bir dolar, Bank Asya dahil olmak üzere çok sayıda banka kartları ve dekontlar, çok sayıda elle yazılı doküman ile dijital materyale el konuldu. İstanbul'da gözaltına alınan ABD uyruklu şüphelinin, cezaevindeki FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine, toplam 200 bin dolar dağıttığı tespit edildi. Şüphelinin EFT ile ABD'den bizzat hesabına yönlendirilen paraları, İstanbul-Mersin arasında araçla yola çıkarak, güzergahta bulunan illerdeki örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ş., İ.A., B.U.K., O.A.G., V.K. tutuklandı, ABD'li şüphelinin de bulunduğu 7 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.