Son dakika haber! FETÖ'den ihraç üsteğmen gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! FETÖ'den ihraç üsteğmen gözaltına alındı
08.12.2020 13:40
Son dakika haberine göre Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamından meslekten ihraç edilen üsteğmen, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamından meslekten ihraç edilen üsteğmen, polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen üsteğmen D.D.'yi Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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