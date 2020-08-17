Son dakika haber | FETÖ hücre evlerine eş zamanlı operasyon
Son dakika haberi: Denizli'de FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında hücre evlerinde saklanan 9 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında hücre evlerinde saklanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütünün hücre evlerinde saklandığı tespit edilen 8 şüpheli şahsa karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs ise polis ekiplerince saklandığı bağ evinde yakalandı. toplamda 9 şahsın gözaltına alındığı operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerin 8'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:13
Kaynak: İHA
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