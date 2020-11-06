Son dakika haberi: Akıncı Üssü davası karar için ertelendi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında açılan davada sanıkların son sözlerinin alınması tamamlandı. Mahkeme heyeti, karar duruşması için 26 Kasım'a gün verdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların son sözlerinin alınmasına devam edildi. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu. Sanıkların tamamının son sözlerin dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, karar duruşması için 26 Kasım'a gün verdi. - ANKARA