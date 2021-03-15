Son dakika haber! FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren 32 ilde belirlenen 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyon 32 ilde devam ediyor.

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