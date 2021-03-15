Son dakika haber! FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 12 gözaltı
15.03.2021 11:33
Son dakika haberine göre BALIKESİR merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
BALIKESİR merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 24'ü muvazzaf, 12'si TSK ile ilişiği kesilmiş 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren 32 ilde belirlenen 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyon 32 ilde devam ediyor.
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