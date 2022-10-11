Son dakika haber... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

11.10.2022 11:57
Son dakika haber... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Son dakika haber... BALIKESİR merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'nda yer aldıkları saptanan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla Balıkesir merkezli Ankara, Denizli, Antalya, Osmaniye, Isparta, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Siirt ve Şırnak'ta önceden belirlenen 22 adrese saat 07.00 sıralarında operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 8 muvazzaf astsubay ve 1 ihraç pilot binbaşı dahil 11 kişi gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika

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