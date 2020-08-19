Son dakika haber: FETÖ'nün bölge imamlarından biri Adana'da yakalandı - Son Dakika

Adana'da terör örgütü FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile Bank Asya'ya 10 bin lira yatıran ve gri listede aranırken polis tarafından yakalanan teröristle irtibatlı olduğu öne sürülen ve örgütün bölge imamlarından olduğu tespit edilen bir zanlı yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ulusal Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 20 gün önce yapılan operasyonda firari olarak aranan FETÖ/PDY Silahları Örgütü bölge imamı olduğu öne sürülen zanlının saklandığı yeri tespit etti. Polis, daha sonra operasyon yaparak zanlı A.O.'yu yakaladı. Emniyete getirilerek ifadesi alınan zanlı, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken polis, Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'nın kapatılmaması için 10 bin lira para yatırdığını tespit etti. Ayrıca zanlının KHK ile kapatılan Altın Çocuk Derneği'nde SGK kaydı olduğu, terör örgütünün elemanlarının konakladığı otellerde kaldığı, darbe girişiminden sonra üst düzey örgüt üyeleriyle sürekli görüştüğü, gri listede aranırken polis tarafından yakalanan H.D. ile de sürekli telefon görüşmesi yaptığını belirledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - ADANA