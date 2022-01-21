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Son dakika haber! FETÖ'nün darbe girişime ilişkin 138 askerin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haber! FETÖ'nün darbe girişime ilişkin 138 askerin yargılanmasına devam edildi

21.01.2022 12:02
Son dakika haber! FETÖ'nün darbe girişime ilişkin 138 askerin yargılanmasına devam edildi

Bir son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'i tutuklu 138 askerin "kamu malına zarar verme" suçundan altışar yıl ile "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'i tutuklu 138 askerin "kamu malına zarar verme" suçundan altışar yıl ile "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda 10 Ocak'ta başlayan davanın duruşmaları, iki hafta boyunca devam etti.

Tutuklu ve tutuksuz sanık ile avukatlarının katıldığı duruşmalarda, emekli tuğgeneral Hançeri Sayat, yarbay Refai Eciroğulları ve emekli tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay tanık olarak ifade verdi.

Savunma yapan tutuklu sanıklar, FETÖ ile bağlarının olmadığını ve darbe girişimi faaliyetlerine katılmadıklarını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Bazı tutuksuz sanıklar, haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ederken darbe girişiminden bilgileri olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, açıkladığı ara kararda, 28 tutuklu sanıktan 22'sinin tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen sanıklar hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasını karara bağlayan heyet, eksiklerin giderilebilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 630 sayfalık iddianamede Ömer Yüksek "mağdur", Karayolları Genel Müdürlüğü, darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan tümamiral Mesut Özel, Hakan Kıyan, İhsan Canpulat, Muhammed Murat Hacımustafaoğulları, Mustafa Hacımustafaoğulları ve Ömer Sefa Hacımustafaoğulları ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede 126 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, darbe girişimi sırasında er olan iki sanık hakkında ise müştekiler Hakan Kıyan ve İhsan Canpulat'a yönelik eylemleri nedeniyle "mala zarar vermek" suçundan sekizer aydan altışar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 14 sanık hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", 12 sanık hakkında "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", 4 sanık hakkında FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak", 4 sanık hakkında "kamu malına zarar verme" ve iki sanık hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 1 ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

Haklarında sonradan dava açılan ve dosyaları ana davayla birleştirilen 12 sanığın da benzer suçlardan hapis cezasına çarpıtılmaları isteniyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Ağırlaştırılmış Müebbet, Darbe Girişimi, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! FETÖ'nün darbe girişime ilişkin 138 askerin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! FETÖ'nün darbe girişime ilişkin 138 askerin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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