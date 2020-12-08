Son dakika haber! FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haber! FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı

08.12.2020 09:12
Son dakika haber! FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı, System.String[]

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA personeline yönelik soruşturmada 31'i doktor, 6'sı mahrem sorumlu olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA personeline yönelik soruşturmada 31'i doktor, 6'sı mahrem sorumlu olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve bu şekilde tespit edilen şüphelilerin FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, daha önce GATA bünyesinde görev yapan/görev yapmış (4'ü GATA'da olmak üzere) 14'ü aktif görevde, 2'si emekli, 1'i istifa etmiş, 14'ü ihraç olmak üzere 31 doktor, 6'sı 'mahrem imam' toplam 37 şüpheli hakkında, 08.12.2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Şüpheliler arasında 1'i aktif görevde 2 profesör, 3'ü aktif görevde 5 doçent, 5'i ihraç 1'i emekli 6 albay, tamamı ihraç 5 yarbay, aktif görevde 1 binbaşı, aktif görevde 2 yüzbaşı ve ihraç 1 üsteğmenin bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği ifade edildi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MasterChef Türkiye'nin son takım kaptanı seçildi Sinan Engin'den ocak ayı için Mesut Özil iddiası: Yüzde 90 Fenerbahçe'de Kendisini savunmak için kullandığı paspas sapı suç aleti sayılınca ceza yedi Ağrı şikayeti ile gittiği hastanede, karnından 9 kilo 800 gram kitle çıkarıldı Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal veren Kılıçdaroğlu ankette son sırada kaldı İnşaata sipariş götüren kurye, havalandırma boşluğuna düştü Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi
Bütçe görüşmelerinde HDP'den Meclis'te Kürtçe konuşalım çağrısı Bütçe görüşmelerinde HDP'den Meclis'te Kürtçe konuşalım çağrısı         
08:51
Kan donduran iddia: Karabağ'da hezimete uğrayan Kan donduran iddia: Karabağ'da hezimete uğrayan "Ermeni taburu", Türkiye'de canlı bomba eylemleri için hazırlık yapıyor         
08:44
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
Tedbirler sıkılaştırılıyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 203 ile en yüksek seviyeye çıktı Tedbirler sıkılaştırılıyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 203 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:08
Çukur'da duygusal veda! Başrol oyuncusu Öner Erkan diziden ayrıldı Çukur'da duygusal veda! Başrol oyuncusu Öner Erkan diziden ayrıldı         
07:47
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı         
07:27
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
"Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı         
20:06
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun         
19:05
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 09:22:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei