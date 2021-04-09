Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 zanlı hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Bu kapsamda 19'u muvazzaf, 32'si görevden uzaklaştırılmış ve 2'si emekli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamamaya göre, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

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