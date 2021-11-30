Ankara merkezli 38 ilde, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 54 şüpheli gözaltına alındı. Firari 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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