Son dakika haber! FETÖ'nün Jandarma'daki mahrem yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda 28 ilde 51 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personel/askeri öğrenci oldukları deşifre edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının, haklarında beyan ve teşhisleri bulunan 2'si aktif görevde, 27'si görevden uzaklaştırılmış, 2'si müstafi astsubay, 47'si de askeri okullardan ilişiği kesilmiş olmak üzere 78 şüpheli tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince 28 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla şüphelilerden 51'i gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.