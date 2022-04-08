FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon; 20 gözaltı-2 - Son Dakika
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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon; 20 gözaltı-2

08.04.2022 09:11
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon; 20 gözaltı-2

İSTANBUL'da FETÖ'nün mahrem ve bölge yapılanmasında görevli olduğu belirlenen 20 şüpheli gözaltına aldı.

İSTANBUL'da FETÖ'nün mahrem ve bölge yapılanmasında görevli olduğu belirlenen 20 şüpheli gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem ve bölge yapılanması üyelerinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon yaptı. FETÖ'nün gizli yazışma programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerden 20'si gözaltına alındı, birçok dijital dokümana da el konuldu. Daha önce gözaltına alınan itirafçı FETÖ üyelerinin ifadelerinde, şüphelilerin örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli olduğu belirlendi. Şüphelilerin örgüte maddi destek ve eleman sağladıkları, KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan FETÖ üyesi şüpheliler arasında KHK ile ihraç edilmiş eski kamu personelleri de olduğu bildirildi.


FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon; 20 gözaltı-2
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon; 20 gözaltı-2
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon; 20 gözaltı-2
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon; 20 gözaltı-2
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Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon; 20 gözaltı-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon; 20 gözaltı-2 - Son Dakika
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