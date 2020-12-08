Son dakika haber... FETÖ'nün sözde "kadim abi"si Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haber... FETÖ'nün sözde "kadim abi"si Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi

08.12.2020 20:47
Son dakika haber... FETÖ'nün sözde

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekmezci, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık H.T. geçmişte örgüte ait evlerde kaldığını ve örgüte ait bir gıda firmasında yöneticilik yaptığını belirtti, Bekmezci'nin örgüte himmet, burs, kurban desteği sağlayan kişi olduğunu söyledi.

H.T. Bekmezci'yi örgütün sohbetlerinde tanıdığını ifade ederek, "Bekmezci bize örgüte nasıl mütevelli olduğunu bahsederdi, elebaşı ile arasının iyi olduğunu anlatmıştı. Elebaşının yanına gidip geldiğini anlatırdı. Örgütün kurulmasına destek olan kişidir. Herkes böyle anlatırdı." dedi.

Tanık H.İ.Ç. ise 2009'da Ege Üniversitesini kazandığında örgütün evlerinde kaldığını belirterek, "Yurtlarda Bekmezci'nin sohbetine katıldım. Örgütün 1970'de nasıl kurulduğunu, yurtdışına nasıl gidildiğini, öğrenci evlerinde neler yapılması gerektiğini anlatırdı. Fetullah Gülen'in yanına gittiğini, Kazakistan'da okulların açılışına gittiğini anlatırdı. Örgüt elebaşı ile evleri nasıl açtıklarını anlatırdı." diye konuştu.

Tanık E.A. ise Bekmezci'nin ismini çok duyduğunu ifade ederek, "Örgüt içerisinde değer verilen biri olduğunu biliyorum. Sohbetlerde din, ahlak üzerine bugüne kadar yapılanları anlatırdı. Örgütteki ilk abilerden olduğunu, bu işin ucundan tuttuğunu duyuyordum hep." dedi.

Tanık H.S. Manisa'da 80'li yıllarda örgüt ile tanıştığını, örgütün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında görev alan ilk insanlardan olduğunu söyledi.

Bekmezci'nin İzmir'de "danışman" gibi olduğunu ifade eden H.S, "Bir sorun olduğunda danışılan kişiydi. Abiler üstü, sıkıntıları çözen büyük abi konumundaydı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı. İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında, örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 lira ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanmış, Bekmezci hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü, İzmir, Ceza, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Bundesliga 2 ekibi Hannover'e imza atacak Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Son Dakika: Türkiye'de 8 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da el konulan Türk gemisi hakkında açıklama: Ağır sonuçları olur İki aile arasındaki kavganın faturası ağır oldu! 263 bin TL ceza yediler Eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, tabancayla intihar etti Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
ABD'den Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili ilk analiz: Koronavirüse karşı yüzde 94 etkili ABD'den Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili ilk analiz: Koronavirüse karşı yüzde 94 etkili         
20:25
Kemal Kılıçdaroğlu'dan yeni adaylık açıklaması: Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir Kemal Kılıçdaroğlu'dan yeni adaylık açıklaması: Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir         
19:50
Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek         
18:53
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Edirne'de yaşlı çift, 1 saat arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Edirne'de yaşlı çift, 1 saat arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
18:26
Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısının yüzde 97 oranında başarı sağladığı açıklaması geri çekildi Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısının yüzde 97 oranında başarı sağladığı açıklaması geri çekildi         
18:17
Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu         
16:17
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 20:59:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... FETÖ'nün sözde "kadim abi"si Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei