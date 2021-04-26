Son dakika haber | FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 532 gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haber | FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 532 gözaltı kararı

26.04.2021 08:03

Son dakika haberler: İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

İzmir ve İstanbul merkezli 62 ilde yapılan çalışmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli Savunma Bakanlığı'na mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay, 1 uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile 42 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 97'si Jandarma Genel Komutanlığı, 111'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 235'i astsubay, 8'i uzman çavuş muvazzaf konumda 243 şüpheli ile 31 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 274 kişinin gözaltına alınmasına yönelik karar çıkarıldı.

Son dakika haber | FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 532 gözaltı kararı
Son dakika haber | FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 532 gözaltı kararı
Son dakika haber | FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 532 gözaltı kararı
Son dakika haber | FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 532 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 532 gözaltı kararı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hercai dizisi final yaptı! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'den duygusal paylaşımlar geldi Hercai dizisi final yaptı! Akın Akınözü ve Ebru Şahin'den duygusal paylaşımlar geldi Arnavutluk'ta bulunamayan Kripto Tosuncuk'un Arjantin ya da Brezilya'ya kaçtığı düşünülüyor Arnavutluk'ta bulunamayan Kripto Tosuncuk'un Arjantin ya da Brezilya'ya kaçtığı düşünülüyor Tehlikeli provokasyon! 40 kişilik Ermeni grup, Türk aileye bıçak ve silahlarla saldırdı Tehlikeli provokasyon! 40 kişilik Ermeni grup, Türk aileye bıçak ve silahlarla saldırdı "Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi 73 yıllık inşaat şirketinin mağdurları seslerini sosyal medyadan duyurdu: İpoteğimizi kaldırın 73 yıllık inşaat şirketinin mağdurları seslerini sosyal medyadan duyurdu: İpoteğimizi kaldırın Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda "kalp kası iltihabı" görüldü Halayıyla meşhur televizyon kanalı yayın hayatına geri dönüyor Halayıyla meşhur televizyon kanalı yayın hayatına geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Burak Yılmaz, Cascarino'dan sonra Fransa'da 10 gol barajını aşan 35 yaş üstündeki ilk futbolcu oldu Burak Yılmaz, Cascarino'dan sonra Fransa'da 10 gol barajını aşan 35 yaş üstündeki ilk futbolcu oldu         
09:02
3 parçaya ayrılmış halde Bali Denizi'nin dibinde bulunan denizaltının görüntüleri ortaya çıktı 3 parçaya ayrılmış halde Bali Denizi'nin dibinde bulunan denizaltının görüntüleri ortaya çıktı         
08:27
3 haftalık tam kapanma mı geliyor? Tüm Türkiye'nin gözü bugün yapılacak Kabine toplantısında 3 haftalık tam kapanma mı geliyor? Tüm Türkiye'nin gözü bugün yapılacak Kabine toplantısında         
08:22
93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı 93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı         
06:21
Güler misin ağlar mısın? Temaslı çift insanların canını hiçe sayıp cenazeye katılmak için yollara düştü Güler misin ağlar mısın? Temaslı çift insanların canını hiçe sayıp cenazeye katılmak için yollara düştü         
01:18
Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi         
23:57
Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı         
22:59
5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri anbean kameraya yansıdı 5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri anbean kameraya yansıdı         
21:32
6 yıl önce ölen kadının mezarının mermerlerini çaldılar 6 yıl önce ölen kadının mezarının mermerlerini çaldılar         
17:29
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı         
16:37
Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar         
16:11
Ramazan'ın maneviyatına yakışan tablo! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı Ramazan'ın maneviyatına yakışan tablo! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı         
15:24
Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede         
14:26
Dekolteli bir kıyafet giydiği zaman herkes göğüslerine bakıyor! Nedeni tahmin edilenden çok başka Dekolteli bir kıyafet giydiği zaman herkes göğüslerine bakıyor! Nedeni tahmin edilenden çok başka         
11:57
Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar         
11:07
İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı         
10:27
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 09:25:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 532 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei