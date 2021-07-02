Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanık, tanık ve avukatların beyanlarının tamamlanmasının ardından iddia makamı mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tüm sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu sanıklar A.J. ile C.B'nin tutuklu kaldıkları süre ve alacakları ceza göz önüne alınarak tahliye edilmesini, diğer tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devam etmesini talep etti.

Sanıkların avukatları mütalaaya ilişkin savunma için süre istedi.

Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanıklar B.E, S.A. ve Ş.B. de örgüt üyesi olmadıklarını savunarak tahliyelerini talep etti.

Sanık ve avukatlarının mütalaaya ilişkin süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar A.J. ve C.B'nin yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Eylül'de Uşak merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 kadın gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanmıştı. 28 Haziran Pazartesi'den bu yana devam eden duruşmada, sanıklar ve avukatlarının beyanları alınmış, tanıklar dinlenmişti.