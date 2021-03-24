FETÖ'nün yurt müdürüne 8 yıl 45 gün hapis cezası - Son Dakika

FETÖ'nün yurt müdürüne 8 yıl 45 gün hapis cezası
24.03.2021 16:25
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden yargılanan ve Isparta'da 2 farklı ilçede bölge sorumlusu olduğu iddia edilen yurt müdürü M.Y. için 8 yıl 45 gün hapis cezası verilerek tutukluluğunun devamına karar verildi.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden yargılanan ve Isparta'da 2 farklı ilçede bölge sorumlusu olduğu iddia edilen yurt müdürü M.Y. için 8 yıl 45 gün hapis cezası verilerek tutukluluğunun devamına karar verildi.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden tutuklu olarak yargılanan ve FETÖ'nün Isparta'nın Keçiborlu ve Atabey ilçe bölge sorumlusu olduğu iddia edilen yurt müdürü sanık M.Y. bugün son kez hakim karşısına çıktı. M.Y. FETÖ/PDY üyeliği suçundan 8 yıl 45 gün hapis cezasına mahkum edildi.
(Elifnaz Altürk/İHA)
Son Dakika Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kongre dönüşü kaza geçirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı 'lebaleb' ifadesi marka oldu Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi Altının kilogramı 440 bin 500 liraya geriledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi Gündem AK Parti kongresi! "Fahrettin Koca nerede?" etiketi Twitter'da TT oldu İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti Yer altından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı