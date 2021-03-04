Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 eski askeri okul öğrencisinden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 6 şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında daha sonra gözaltına alınan bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.