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FETÖ Operasyonu'nda çarpıcı detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

FETÖ Operasyonu'nda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

18.06.2021 10:34

FETÖ Operasyonu'nda çarpıcı detaylar ortaya çıktı Örgütün 'Bylock' kullanıcıları, "Ablalar" yapılanması ve "Eğitim Kurumları" soruşturmaları kapsamında firari olarak aranan, 11 Haziran'da FETÖ/PDY'nin hücre evlerinde yakalanan 9 şüpheliden aralarında eski polis müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi...

FETÖ Operasyonu'nda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Örgütün 'Bylock' kullanıcıları, "Ablalar" yapılanması ve "Eğitim Kurumları" soruşturmaları kapsamında firari olarak aranan, 11 Haziran'da FETÖ/PDY'nin hücre evlerinde yakalanan 9 şüpheliden aralarında eski polis müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi "Mukaddes" kod adlı N.A.'nın da olduğu 3 şüpheli tutuklandı

Operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşılırken, FETÖ elebaşının hükümete ve kamu kurumlarında çalışan kişilere karşı beddua videoları da ele geçirildi

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan ve 9 şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni detayları ulaşıldı. Eski polis müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi "Mukaddes" kod adlı N.A. ve iki şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, 11 Haziran'da FETÖ/PDY'nin "Bylock", "Ablalar yapılanması" ve "Eğitim Kurumları" soruşturması kapsamında düzenledikleri ortak operasyonda, "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yargılanarak 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç' ın eşi olan "Mukaddes" kod adlı N.A.' nın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün hücre evlerinde yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen örgüt üyelerinin, aralarında 'Mukaddes' kod adlı N.A.'nın da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Zanlıların 5'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şahıs ifadesinin ardından dosya savcısının talimatıyla emniyetten salıverildi.

Soruşturma dosyasında çarpıcı detaylar

11 Haziran'da FETÖ/PDY'nin "Bylock", "Ablalar yapılanması" ve "Eğitim Kurumları" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonun ayrıntıları da gün yüzüne çıktı. Örgüt üyeleri arasında "gaybubet" diye adlandırılan 10 hücre evi ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda; FETÖ mensuplarına dağıtılmak üzere TL, USD ve Euro cinsi toplam 750 bin TL para, çok sayıda hediyelik market alışveriş kartları, 1 adet 'F' serisi 1 dolar, FETÖ Terör Örgütü elebaşına ait kitaplar, sohbet kasetleri ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi tamamlandı. Örgüt operasyonunda ele geçirilen ve deşifre edilen dijital materyallerde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda yeni kayda alınmış, örgüt mensuplarını motive etmek amacıyla konuşmalarının ve örgütle mücadele eden kamu görevlilerine yönelik "Beddua" başlıklı videoları ve ses kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Ayrıca, örgüt üyelerinin kendi aralarında kullandıkları gizli haberleşme programı Bylock yazışmalarında, örgüt mensuplarının bir araya geldiği kamp yerlerine FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap isimlerinin verildiği anlaşıldı. Örgütün KHK ile kapatılan yayın organlarından Samanyolu Televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca'nın, örgüt mensuplarını "17-25 Aralık operasyonlarını yapan polislerin" yargılandıkları Çağlayan Adliyesinde destek amaçlı eylem yapmaları için yönlendirdiği Bylock yazışmalarına da yansıdı.

Bylock yazışmalarında FETÖ'nün manevi oğluna destek çağrısı yapılmış

ABD'de ülkemiz aleyhine sürekli karalama kampanyaları içerisinde yer alan örgüt lideri Fetullah Gülen'in 'manevi oğlu' olarak gösterilen Enes Kanter'in paylaşımlarına destek verilmesi yönünde talimatlar verildiğine dair yazışmalar da tespit edildi.

FETÖ Operasyonu'nda çarpıcı detaylar ortaya çıktı
FETÖ Operasyonu'nda çarpıcı detaylar ortaya çıktı
FETÖ Operasyonu'nda çarpıcı detaylar ortaya çıktı
FETÖ Operasyonu'nda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, ByLock, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ Operasyonu'nda çarpıcı detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


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