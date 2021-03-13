Son dakika haber: FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
13.03.2021 17:25
Son dakika haberi... FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 8 kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 8 kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları için gözaltına alınan 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çıkarıldıkları adli makamlarca 8 şahsın TCK Md 221'den etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakılmalarına karar verildi. - MALATYA
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