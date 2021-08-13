FETÖPDY ŞÜPHELİSİ 17 ASKER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

MERSİN'de FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında aktif görevde olan askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta FETÖPDY üyelerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, ankesörlü hatlardan arandığı değerlendirilen, aralarında hala görevde olan subayların da olduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarla şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.